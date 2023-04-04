「假投資」詐騙猖獗，2022年光是單純的「投資詐欺」案，全台財損超過新台幣34億，占全年度詐欺財損約一半，若再加上假交友衍生的投資詐財，財損一定更高。警政署長黃明昭在上月底的署務會報，特別提醒對於網路上的假投資廣告，警方務必加強蒐報，聯繫網路平台儘速下架，以免擴大詐欺受害。

刑事局為測試Google公司處理我國司法機關，檢舉通報假投資廣告最大壓力值、迫使Google公司正視違法投資廣告在台泛濫情形，降低民眾被詐騙金額，雖於清明連續假期，打詐中心仍要求各外勤大隊，每隊於4月4日下午5時前，通報所屬蒐報並檢舉10件，即除6、8大隊各要60件外，其餘1、2、3、4、7、9及電偵大隊各30件、國際科20件，總共350件。

警方說，檢舉YouTube假廣告較不容易，要先以關鍵字「投資股票」、「投資虛擬貨幣」、「股票老師」等投資訊息，先在網路上輸入，之後Google經演算法，將投放假投資廣告後，會將網址轉發郵件信箱方式，即可順利釣出網址後，於Google提供的官方通報管道填輸email通報下架。

這項蒐報、檢舉假投資廣告的「壓力測試」，雖然立意良善，不過在清明連假期間施行，且總共350件檢舉，也被官警質疑：「這種數量，算是壓力測試？」

有官警為此在臉書靠北police匿名PO文指出，打詐國家隊，每周都專案，財損金額屢創新高，正視問題吧，民眾不是警察就可以改變的。況且，什麼叫測試壓力值？官警質疑，為什麼要發包給外勤大隊，還要統計績效，根本是在整各隊隊長。官警直言，業務單位要展現「專業性」，而非從這種層面去表現。