【立綱氣象報報】明入夜鋒面近 周四北部天氣濕涼

受到南風影響，明（5）日各地增溫，南台灣局部地區高溫恐達32度以上，各地普遍多雲到晴，然而到了周四開工日（4/6）鋒面接近，各地轉為陰雨的天氣型態，半個台灣都有機會下雨，周五（4/7）東北季風更會讓北台灣白天的氣溫下降約10度左右，預估一路濕涼到下周日（4/9）才會升溫回穩。

氣象局指出，明日各地普遍多雲到晴，不過午後水氣略增，北部、東半部及山區有零星降雨，而隨著環境轉為偏南風，白天氣溫逐漸上升，東半部高溫26、27度，西半部可達30到32度，南部內陸會更加炎熱，預估各地早晚低溫在19到21度之間。

氣象局預估，周五（4/7）北台灣天氣明顯轉涼，和連假的氣溫恐怕會相差近10度。（圖／氣象局提供）

開工日（4/6）鋒面逐漸通過，各地降雨機率增加，幾乎半個台灣都有雨勢。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員葉致均表示，周四（4/6）開工時受鋒面通過影響，北部、東北部有短暫陣雨，而中部、花東、南台灣山區也有局部陣雨，南部平地雲量較多；周五（4/7）北部、東半部、中南部山區有短暫陣雨，中南部平地也有零星短暫陣雨。

由於東北季風逐漸增強，周五（4/7）北台灣明顯轉涼，早晚低溫約16、17度，其他地區低溫18到20度，和連假炎熱的天氣相差近10度，不過中南部白天高溫仍有機會超過25度，南部近山區也可達30度以上；周六（4/8）各地水氣漸少，僅東半部、西半部山區局部短暫雨勢；下周日（4/9）天氣回暖、回穩，短期內的氣溫將逐日增加。