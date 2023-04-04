美國財經媒體報導，沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）告訴了他的同僚，他「不再有興趣取悅美國」，據熟悉談話內容的不具名消息人稱，他希望任何對華盛頓作出讓步都有「回報」，全球地緣政治局勢高度緊張，一些國家正在遠離美元，並對宏觀經濟危機相互指責。世界各地的領導人一直在公開表達他們的反對意見。

據《華爾街日報》（WSJ）3日報導，這種態度的轉變可能會對美國和沙烏地阿拉伯的關係產生重大影響，而2國關係長期以來一直是該地區的一個重要戰略聯盟。沙烏地阿拉伯是全球主要的石油生產國，也是中東地區的一個關鍵角色，其對美國立場的任何改變都可能對整個地區和其他地區產生連鎖反應。

王儲對美國的立場再次成為關注的焦點，因為有報導顯示，他曾表示過不怎麼關心美國總統拜登。王儲還說過，他不在乎拜登是否對他有所誤解，並補充說，美國應該多關注自己的國家利益。

這並不是穆罕默德王子第一次對美國採取強硬立場。事實上，他已經明確表示，沙烏地阿拉伯沒有權利教訓美國，反之亦然。隨著沙烏地阿拉伯和拜登政府之間的關係不斷惡化，王子的評論並不令人驚訝。

Saudi Arabia’s oil min cemented his reputation as Prince of Plot Twists by announcing surprise unilateral reduction of 500 kb/d. Combined w/additional reduction pledges from Russia et al., May reduction at least on paper will exceed 1.65 mb/d on top of 2 mb/d cut announced in Oct pic.twitter.com/EdswOL7hhL — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 2, 2023

最近，沙烏地阿拉伯和其他主要石油輸出國突然宣佈，自今年5月到年底，每天減產石油115萬桶，這可能對全球經濟產生重大影響。沙烏地阿拉伯正試圖採取不依賴美國的經濟戰略，這可以解釋王子的強烈立場。由於全球地緣政治格局仍然緊張，這些事態發展在未來將如何發展，對更廣泛的世界產生什麼影響，還有待觀察。