新竹縣府農業處在飛鳳山擺出兩個誘捕籠，要抓破壞民眾汽車的兇手猴。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

狒狒事件剛落幕，新竹縣飛鳳山出現猴子作亂，3日當天有民眾到飛鳳山遊憩，未料車子後照鏡竟被潑猴掰開拔走，盲點偵測也受損，現場有其他民眾錄下猴隻做案全紀錄，讓車主看到欲哭無淚，把過程寫在臉書分享。新竹縣府農業處回應表示，已放置兩個誘捕籠，並委託新竹縣生態休閒發展協會定期巡視。

潑猴撒野，竟把停放在路邊的車輛後照鏡整個掰斷，還拎著鏡子一溜煙竄進樹林，讓現場民眾也看傻了眼。農業處表示，飛鳳山確實有零星猴隻，近兩年有兩隻猴子特別容易擾亂民眾，為了避免人猴衝突，去年底放置誘捕籠捕捉其中一隻，目前還剩一隻持續作亂。

有民眾趁著連假期間到飛鳳山遊憩，正在景區悠哉喝咖啡時，車子竟遭到潑猴大肆摧殘後照鏡，最後整支拔斷不說，還把後照鏡面直接帶走，盲點偵測也受損。整個過程也被其他遊客錄下，讓車主看了心都在淌血。

有網友留言表示，以後去飛鳳山不能開太好的車免得被破壞，還有網友開玩笑表示猴子很識貨，懂得找名車拆後照鏡，「可能是汽車修護廠的技士」。

農業處接獲消息後，4日也特別前往查看，並表示，飛鳳山近幾年出現零星猴隻，推測是食物來源較多，這兩年確實有收到猴隻破壞車輛的訊息，也得知有其中兩隻猴特別囂張，並於去年底透過誘捕籠捕獲其中1隻，剩餘這隻仍持續作亂，農業處也放置兩個誘捕籠，並委託新竹縣生態休閒發展協會定時去巡視。