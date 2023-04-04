前總統馬英九率團訪問大陸，今天下午參觀重慶抗戰遺址博物館。這裡原來是蔣介石在重慶的官邸，改成博物館後珍藏國共兩黨抗戰珍貴史料。當解說員講到日本對中華民國戰時陪都重慶進行5年半的無差別大轟炸，導致死傷慘烈時，長期關注抗戰歷史的馬英九連說2次，「日本人專炸平民！」

導覽員解說抗戰期間，1938年2月18日至1943年8月23日，日本對中華民國陪都重慶進行5年半的無差別大轟炸，死傷慘烈。對抗戰史頗有研究的馬英九難過得皺緊眉頭連連搖頭，說了2次，「日本人專炸平民！」

馬英九說，後來美軍實施東京大轟炸報復日本，「不要講那2顆原子彈，之前的轟炸，美國丟的都是燃燒彈。尤其日本的房子不是竹子就是木造，碰到燃燒彈就是大火，一次死4、5萬人，所以日本人得到了報應。」

當展覽進入抗戰勝利章節，馬英九看著展示照片，意識到少了一個關鍵史料，提醒館方，「看看能不能找到台灣光復受降的畫面，當時日軍將領是安藤利吉，就在台北中山堂，呈送降書給陳儀，如果能找到意義很重大，台灣人看到會很有感。這位先生（安藤）後來送去南京受審，在監獄裡自殺。」

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。