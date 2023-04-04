總統蔡英文和美國眾議院議長麥卡錫將於美國時間4月5日在加州雷根總統圖書館會晤，因雷根總統對台表達6大保證，外界普遍認為選在此會晤釋放挺台意味。對此，前大使介文汲4日就表示，「蔡英文到紐約是碰了一鼻子灰，她是把台灣2300萬人的生命財產送上賭桌，這是一場豪賭」，甚至指出中國大陸表態將會「堅決回擊」，這也讓介文汲感慨，「這個風險最後是由全台2300萬人來承擔」。

介文汲4日在中天節目《洪淑芬辣晚報》中表示，「其實蔡英文到紐約是碰了一鼻子灰，她是把台灣2300萬人的生命財產送上賭桌，這是一場豪賭」，介文汲更說，「蔡英文不會不知道這個後果是什麼，但她就是賭定了」，介文汲分析，麥卡錫是美國共和黨位置最高的，而介文汲也根據《CNN》的報導指出，「蔡英文只剩下一年多的任期，很顯然是想在卸任之前，創造一個『歷史定位』」，介文汲坦言，「但反過來說也是台海關係面臨重大危機的一刻」。

介文汲指出，中國大陸回應非常強硬，密切追蹤事態發展，甚至說出「堅決回擊」，「這四個字很重，蔡英文跟她的國安顧問要好好評估這四個字，這個風險最後是由全台2300萬人來承擔，如果這份報導是對的，蔡英文放到兩岸危機賭桌的賭注，就是台灣2300萬人的生命財產，這種方式是負責任的嗎？」