中華職棒富邦悍將外野手林哲瑄本季傷癒復出，去年他在新竹棒球場「驚天一撲」重傷左肩，導致關節唇破裂動刀，賽季提前報銷，引發熱議。林哲瑄3日在開幕戰成功復出，國民黨立委洪孟楷今(4日)帶孩子到新莊球場聲援，實現了他當時在記者會上承諾的約定：「在球場等你回來！」

前新竹市長林智堅曾聲稱「親自監工」新竹市立棒球場，他於2022年7月5日被國民黨時任台北市議員王鴻薇踢爆論文抄襲，但又隨即於7月8日宣布請辭新竹市長，接受民進黨徵召投入桃園市長選舉。隨著論文事件風波擴大，綠營似想藉新竹棒球場啟用，同時幫桃園市長參選人林智堅、新竹市長參選人沈慧虹壯聲勢，但落漆的施工品質藏不住，7月22、23日的中職賽事傷了4名球員，林哲瑄更因飛撲傷到左肩，宣告整季報銷。

當時不少民眾、網友義憤填膺，為林哲瑄抱不平，甚至拿林智堅名言「虹姊，我們做到了」狂酸，成為導致民進黨九合一選舉大敗的原因之一。洪孟楷雖然是中信兄弟球迷，當時也大力聲援林哲瑄，他並在國民黨記者會上喊出：「這是球迷的約定！在球場等你回來！林哲瑄，為你加油！」

洪孟楷4日兒童節帶兩個寶貝女兒到新莊球場看球，「不為別的，就為了到球場為林哲瑄加油！經歷過受傷、開刀、復健、回歸，中間的辛苦你比任何人都懂！」他強調，希望經過今年的WBC，國內的球場、賽制、管理都有更多的進步，才對得起拚勁十足的球員、和熱情加油的球迷！

「釣蝦！歡迎回來球場！」洪孟楷感性喊道：「去年我在記者會上承諾的，在球場等你回來，感謝你做到了，今天我也做到了！」

不過，樂天桃園球場3日首度亮相的場地卻被發現狀況不佳，還發生球場燈柱熄滅的狀況。有球員直呼，「這是（桃園球場）開幕戰耶，又不是說已經打到9月、10月。」對場地的狀況感到驚訝。球評與球賽主播的對話中出現這句：「再問一下中外野手林哲瑄，他是最主要的影響者。」但實際似乎並沒有訪問到林哲瑄本人這一題，只有球員們面露無奈表情，暫時退回休息區等待的畫面。樂天桃猿球團承諾2週內和桃園巿府攜手改善。