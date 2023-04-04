高雄後勁國中在中等學校足球聯賽五人制國女組奪下校史首冠。(高雄後勁國中提供)

成軍僅1年8個月的高雄後勁國中五人制女子足球隊，今天在中等學校足球聯賽國女組以4勝2和1敗總積分14分的成績奪下后冠。

後勁國中女足隊在民國109年組隊，由知名教練郭慈慧領軍，去年就在中等學校足球聯賽一鳴驚人，最終獲得第七名。今年這支二年級球隊再接再厲，在34支參賽隊伍中南區預賽以第五名驚險晉級，複賽1勝2和、積分第一闖進總決賽，尤其是與強敵新北蘆洲國中之戰2比1獲勝最為關鍵。

後勁國中帶著1勝2和5積分的戰果來到總決賽，4月1日以3比2擊敗竹縣博愛國中，2日2比1踢退嘉縣新港國中，3日1比0克高雄祥瑞，總決賽3連勝取得14積分暫居第一。

今日積分12分暫居第二的瑞祥與蘆洲0比0踢平，最終積分13分，讓最後一戰上場的後勁即便輸掉也能提前奪冠，在沒有壓力的情況下，後勁1比4不敵南投水里，全隊賽後開心迎接隊史首冠。

後勁國中校長賣賢章表示，全隊雖只有8名選手，但教練團針對各隊特性模擬演練戰術策略，全隊團結一心、最終奪下總冠軍，可喜可賀。基層教練辛苦栽培選手，目前學校與長庚運動醫療團隊長期合作增進運動防護知能，比賽期間感謝長庚運動防護員隨隊照顧選手與治療，同時也要感謝汶新體能工作室協助本校足球隊體能訓練與週期安排，讓此次比賽得以榮獲全國冠軍實屬不易，期待未來國小選手加入我們後勁國中大家庭，攜手共創美好的成績。