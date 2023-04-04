據中國海關微信公眾號發布消息稱，近日廣東珠海拱北海關查獲一起旅客夾帶大批茅台酒入境案件，一名秦姓女子竟然將14瓶貴州茅台酒綁在大腿上，外部套著黑色長裙意圖蒙混過關，被關員查獲。消息傳出引來網友各種點評與讚嘆之聲，稱其「藝高人膽大」、「飛茅腿」。

每瓶500ml的貴州茅台至少重700g，14瓶茅台能綁大腿上，應該是老手所為。（圖／網路）

據《封面新聞》報導，3月27日17時20分左右，女子秦某經拱北口岸旅檢大廳海關「無申報通道」入境。拱北口岸是廣東省珠海市與澳門特別行政區之間的一個陸路出入境口岸，秦某進境時，關員觀察到其身著黑色長裙，神色異常、步伐沉重，遂將其截查。

這名秦姓女子竟然將14瓶貴州茅台酒綁在大腿上，意圖矇混過關。（圖／極目新聞）

報導說，經進一步查驗，發現秦某在其左右大腿、小腿處均綁藏了數瓶貴州茅台酒，經清點共計14瓶。案件已按海關規定進行處理。

對此，網友大呼「無語」，並表示「難以理解」。還有網友稱，秦某「藝高人膽大」，有的則戲稱這是傳說中的「飛茅腿」。

貴州茅台酒是大陸白酒最高等級品牌，屬醬香型白酒，標準酒精度53度。貴州茅台有等級區分，有紅星、飛天、精品等各種等級與特殊訂製版，500ml售價自3000元人民幣（合台幣13300元）至6000元人民幣，特製版的甚至高達數萬元人民幣。生產商貴州茅台是上市公司，股價長年居於股王地位，是極少數股價超過千元人民幣的上市公司，年營收1200億元人民幣。

秦姓女子兩條大腿上竟然綁著14瓶貴州茅台酒，還帶著紙盒包裝，令人驚奇。（圖／極目新聞）

微信公眾號@海關發佈提醒旅客說，進出境旅客應自覺遵守海關規定，切勿為牟利或取酬充當走私犯罪集團的「變現工具」，對於人身綁藏實施走私行為的，海關將依法依規進行處理；涉嫌犯罪的，將被依法追究刑事責任。

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