前總統馬英九日前於大陸舉行座談時，強調台灣、大陸都是中華民國、都是中國，遭陸委會認為是在矮化台灣。對此，資深媒體人黃揚明4日就表示，「這兩、三年因為疫情的關係，導致兩岸的交流來到史上的冰點，這個冰點有沒有可能透過馬英九訪陸然後回暖，接下的挑戰就是2024大選」，引發討論。

黃揚明4日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「民進黨不講一中各表也不講九二共識，所以對中國大陸來講，中華民國是內宣，對民進黨來講，是需要兩岸和平的時候才會拿來用，這是民進黨的對內論述，不是講給對岸聽的，給國際聽的就是台灣」，黃揚明更指出，「而關鍵在於台灣每四年一次的大選，就是兩岸路線某種程度上的公投，這一次2024年會不會有不同的效應，還是一個問號」。

黃揚明分析，「從李登輝、陳水扁、馬英九乃至於蔡英文擔任總統，兩岸都有一定程度的交流，只是交流的廣、深或是淺、薄，但這兩、三年因為疫情的關係，導致兩岸的交流來到史上的冰點」，黃揚明認為，「這個冰點有沒有可能透過馬英九訪陸然後回暖，接下的挑戰就是2024大選」。

黃揚明也指出，「目前所有的民調都顯示多數台灣7成以上的民意都是支持兩岸穩健交流的，連陸委會做的民調都是如此，這代表兩岸交流大家都不反對，要說兩岸交流就是台灣人民是支持統一嗎？不是喔，目前是問號喔，對岸也不要誤讀」，黃揚明最後更說，「馬英九給對岸一個很重要的訊息就是，兩岸要用談的、用交流來解決，不要用武力來解決，這是馬英九此行貢獻的一個最重要意義，就是和平，最終的結局就是2024兩岸論述的決定投票」。