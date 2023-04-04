中國人民銀行行長易綱4日在「2023中國金融學術年會暨中國金融論壇年會」上表示，維護幣值穩定和金融穩定是大陸央行的兩項中心任務。

易綱指出，幣值穩定有兩層含義，一是物價穩定，二是匯率基本穩定。物價穩定和匯率基本穩定，最終都是爲了守護好老百姓的「錢袋子」，不讓老百姓手中的錢變「毛」。

他稱，大陸一直實施穩健的貨幣政策，總量方面，我們主要通過降低存款準備金率，把過去「凍結」的流動性釋放出來，提高貨幣乘數，以基本穩定的央行資産負債表支援貨幣信貸的合理增長。過去五年，人民銀行資産負債表規模年均僅增長3％左右，保持基本穩定，同期大陸廣義貨幣供應量（M2）和社會融資規模年均增速都在10％左右，與近8％的名義GDP年均增速基本匹配。

易綱還說，利率方面，大陸同樣保持相對審慎和留有餘地，政策利率波動比較小。從過去二十年的資料看，大陸實際利率總體保持在略低於潛在經濟增速這一「黃金法則」水準上。與潛在經濟增長水平基本匹配，符合保持物價基本穩定的要求。同時，大陸的一年期存款基準利率是1.5％，銀行通常還會有一定上浮，達到2％左右，使老百姓的存款有一個合適的收益。

而匯率方面，大陸實行以市場供求爲基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，人民幣匯率保持彈性、雙向浮動，發揮了調節宏觀經濟和國際收支的自動穩定器功能。

易綱認為，大陸國內物價和人民幣匯率都保持了基本穩定，得益國家對糧食和能源的保供穩價，同時貨幣金融條件保持穩定適度是物價穩定的重要基礎，總的看，宏觀政策的效果比較理想。

此外，易綱表明，在保持幣值穩定的基礎上，中央銀行還必須維護好金融穩定。幣值穩定和金融穩定多數情況下是一致的，但幣值穩定不一定能保證金融穩定。如果出現了金融風險，就會損害廣大人民群衆的利益，甚至會引發社會問題。

他強調，從中國大陸的情況看，大陸的利率、匯率、經濟增長率、失業率等宏觀變數是比較合理、協調、穩定的，這可以在很大程度上防範系統性金融風險。同時，大陸政府採取一系列措施，推動金融風險整體收斂，守住不發生系統性金融風險的底線。

易綱說，實現幣值穩定和金融穩定，有助於促進充分就業和經濟增長。人民銀行積極支援穩住宏觀經濟大盤，促進經濟增長，始終把充分就業作爲重要任務目標。其中，支援小微企業和綠色發展是我們的兩個重點。