今年鹽埕玩具節主打套圈圈、換玩具，吸引不少民眾連假前往試手氣。（高雄市鹽埕研究社提供／袁庭堯高雄傳真）

「2023鹽埕玩具節」1日起至30日止，二手玩具、套圈圈獎品數量有限，送完為止。（高雄市鹽埕研究社提供／袁庭堯高雄傳真）

玩具節成功刺激當地的消費，連假四天的買氣讓店家相當有感，套圈圈人潮絡繹不絕。（高雄市鹽埕研究社提供／袁庭堯高雄傳真）

鹽埕在地團體「高雄市鹽埕研究社」舉辦「2023鹽埕玩具節」，串聯當地18間商家，民眾只要消費就有機會套圈圈拿二手玩具，現場竟然還找得到完整盒裝的電子雞、假面超人騎士等經典玩具，新穎的樂高、迪士尼人偶也有多種選擇，爸媽還比小朋友開心。

研究社2020年起以「鹽埕奶茶節」一連3年、替鹽埕區當地打響知名度，打破行銷套路，成功將人潮引入舊街區，活絡商地經濟。今年與台灣玩具圖書館協會合作，蒐羅大批特色二手玩具，加上鹽埕區民眾的自發捐贈，募到上千件玩具。

今年，民眾只要到掛有旗幟的合作店家，如快樂檬檬、健智美藥局、元啡驢派等18家商家消費，不限金額就可獲得1個迷你二手玩具及套圈圈體驗券一張。消費者可再持套圈圈體驗券至研究社基地玩復古套圈圈遊戲，1張套一次，套中心愛的玩具就能帶回家。

研究社理事長蕭清元表示，蒐集玩具的過程中，竟然找到完整盒裝的電子雞、假面超人騎士、亞馬遜騎士等大朋友小時候的經典玩具，此外，更有不少妖怪村、迪士尼經典系列玩偶，小男孩則對日本進口小車、恐龍玩偶感到著迷。鹽埕當地民眾自發捐贈的玩具，不乏外包裝良好，看起來像年代久遠的珍奇收藏品，爸媽看見比孩子還興奮。

蕭清元表示，去年首辦玩具節就嘗試為小朋友舉辦畫展、市集等活動，反應熱絡。今年第2屆突發奇想，透過換玩具來刺激當地的消費，連假四天的買氣讓店家相當有感，也落實兒童教育、永續環保與區域行銷舊玩具回收再利用的環保觀念。

每間店家贈送的小玩具風格大不同，有恐龍、汽車、樂高等多種主題，等待民眾去發掘。

「2023鹽埕玩具節」1日起至30日止，二手玩具、套圈圈獎品數量有限，送完為止，合作店家清單可上臉書「高雄市鹽埕研究社」粉絲頁查詢。