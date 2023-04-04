桃園一名經營網路商城的楊姓女子，2021年11月以「身體不適」等理由多次延遲出貨，遭李姓買家怒告詐欺，楊女事後雖提議「免單」作為補償，但李女稱「不在乎錢、只在乎信用」堅持提告。法官認為該案單純僅是民事買賣糾紛，與刑法詐欺取財罪之構成要件不符，因此判楊女無罪。

據判決書指出，李姓女子在楊女經營的網路商城，購買2個枕頭、2個梳子，共計1512元，扣除購物金224元後，於同年11月匯款1288元，但楊女卻遲遲未出貨，遭李女報警提告詐欺取財。

楊女到案後堅決否認犯行，辯稱：自己有出貨，是宅配到超商，但李女沒有取貨，因此被退回，並有表示過要退款給李女，甚至提出商品一樣寄出且退款，但對方不接受。

法庭審理時，李女證稱，自己過去多次在該網站購物，之前都很順利，但此次下單並匯款後，網站沒有依約定時間出貨，因此主動詢問賣家，而賣家則回覆「雙11的貨亂、生病不舒服」等等，並保證到貨時間，但她還是沒收到，所以才選擇報警；「我在乎的不是價錢，我在乎的是信用」，雖然後來有收到超商取貨的簡訊，但不知對方會寄什麼東西，因此不敢收。

法官調查，該商城網站固然有出現出貨狀態與實際狀況不符、錯誤之情況，但楊女對出貨延遲、出貨狀態有誤等情況，並非完全置之不理，事後也隨即發貨，並表示意願免費提供延遲之商品，堪認楊女應無意圖為自己不法所有之詐欺犯意。

法官認為全案單純僅是民事之買賣糾紛，與刑法詐欺取財罪之構成要件不符，因此判楊女無罪。