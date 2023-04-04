近期愚人節剛過，不少人沉浸在「整人」以及「被整」的情緒中，加拿大導演莎拉波莉(Sarah Polley)也不例外。她日前在社群平台上曬出一張「奧斯卡主辦單位」的來信，要求她歸還頒錯的獎盃，事後真相曝光，原來是自己11歲女兒的惡作劇。

第95屆奧斯卡金像獎於上個月盛大落幕，其中莎拉波莉以電影《沒有聲音的女人們(Women Talking)》，摘下最佳改編劇本獎的桂冠。豈料，近日他在IG上曬出一封信件，內容寫下：「我們以最深切的遺憾向你傳達，你所獲得的奧斯卡獎是錯誤的。」並要求她於一週後將其寄還給「真正」的得獎者，即為《西線無戰事(All Quiet on the Western Front)》的導演愛德華柏格（Edward Berger）。

此外，尤為有趣的是該封信件強調：「雖然我們認為讓您有可能在愚人節當天收到此封信，是錯誤的行為，但仍須告知您如此殘酷的事件並非玩笑。」而信件最末更是付上一個潦草的手寫簽名。不過，莎拉波莉辨認出該則信件是女兒的惡作劇，並在IG上寫下：「我11歲的女兒，在今年的愚人節的惡作劇。」

貼文PO出後，被捲入其中的愛德華柏格也在莎拉波莉推特貼文中笑回：「親愛的莎拉，因為我人在海外，為了節省郵寄費用，學院要求我提供你地址，以便你可以盡快將獎盃寄給我。」而莎拉波莉也逗趣回覆：「我的孩子說，要告訴你獎盃已經包裝好並正在運送中」更附上一個無奈的表情符號，網友們也笑回：「這太殘忍了，不能開玩笑…」、「家裡的另一個天才作家。」