烏克蘭聲稱將在春節結束前發動反攻，俄羅斯表面上不以為意，但實際上已經在建構防禦工事，在克里米亞北邊，最近幾星期持續加強防坦克壕，以及金字塔形，俗稱「龍牙」(dragon's teeth)的反坦克欄。
烏克蘭真理報報導，克里米亞半島北邊，被西瓦什湖(Syvash Lake)佔去大部分，它是一大片的潟湖，遍布淤泥，因此也被稱作腐臭之海，腐海，懶海。這樣的地形很難通過，所以能夠進入克里米亞的路線並不多，大約只有西邊一段較寛的走廊可以通過。在衛星圖片中，俄羅斯在此處建立一整片的戰壕網，在某些情況下，戰壕的長度超過 900公尺，還有3排混凝土金字塔形的反坦克結構，也就是龍「龍牙」。
除了克里米亞北邊，西海岸線也在加強防衛公事。2月27日的拍攝的克里米亞薩基區(Saky Raion)的 維提諾村(Vitino)，海岸還是空蕩蕩。但是到了3月12日，同一個地方已出現一整排的戰壕，還在戰壕中架設了幾門火砲。
顯然俄羅斯是沿著水域建造防衛工事，除了擔心烏克蘭從札波羅熱以北向南進軍，也防備從海上登陸的可能。
華盛頓郵報認為，俄羅斯正在使用蘇聯時代的 BTM-3 軍用挖溝機，這種機器即使在地面結冰的情況下，也能以每小時80公尺的速度挖溝。另外也雇人挖掘，以每天 90 美元的待遇在海岸挖溝。
不過，軍事分析家邁克科夫曼(Michael Kofman)說，烏克蘭雖然實力增長，但從他們之前常用的戰術來看，不太可能以強攻的方式奪取克里米亞，因為那樣損失會很大，而且會破壞領土。基輔的戰略家更傾向截斷後勤線路的方式，慢慢的耗盡對方的實力，這一點在赫爾松收復作戰就看的出來。因此，烏克蘭的反攻目標，應該是梅利托波爾，那是進入克里米亞的主要交線點，然後固守當地。
科夫曼說：「之後，隨著時間的推移，就可能使克里米亞的局勢變得難以為繼，俄羅斯只能選擇主動撤退，或是尋求談判。因此那些龍牙工事應該用不到。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。