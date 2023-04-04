烏克蘭聲稱將在春節結束前發動反攻，俄羅斯表面上不以為意，但實際上已經在建構防禦工事，在克里米亞北邊，最近幾星期持續加強防坦克壕，以及金字塔形，俗稱「龍牙」(dragon's teeth)的反坦克欄。

烏克蘭真理報報導，克里米亞半島北邊，被西瓦什湖(Syvash Lake)佔去大部分，它是一大片的潟湖，遍布淤泥，因此也被稱作腐臭之海，腐海，懶海。這樣的地形很難通過，所以能夠進入克里米亞的路線並不多，大約只有西邊一段較寛的走廊可以通過。在衛星圖片中，俄羅斯在此處建立一整片的戰壕網，在某些情況下，戰壕的長度超過 900公尺，還有3排混凝土金字塔形的反坦克結構，也就是龍「龍牙」。

Russian forces in occupied Berdyansk have fortified the airport with trenches and ‘dragon’s teeth.’ This imagery shows part of the defensive line along the road leading to the airport.



This interactive map shows many of Russia's fortifications in Ukraine: https://t.co/km9lFOldbe pic.twitter.com/NQzHpWyAU0 — Brady Africk (@bradyafr) April 1, 2023

除了克里米亞北邊，西海岸線也在加強防衛公事。2月27日的拍攝的克里米亞薩基區(Saky Raion)的 維提諾村(Vitino)，海岸還是空蕩蕩。但是到了3月12日，同一個地方已出現一整排的戰壕，還在戰壕中架設了幾門火砲。

顯然俄羅斯是沿著水域建造防衛工事，除了擔心烏克蘭從札波羅熱以北向南進軍，也防備從海上登陸的可能。

華盛頓郵報認為，俄羅斯正在使用蘇聯時代的 BTM-3 軍用挖溝機，這種機器即使在地面結冰的情況下，也能以每小時80公尺的速度挖溝。另外也雇人挖掘，以每天 90 美元的待遇在海岸挖溝。

不過，軍事分析家邁克科夫曼(Michael Kofman)說，烏克蘭雖然實力增長，但從他們之前常用的戰術來看，不太可能以強攻的方式奪取克里米亞，因為那樣損失會很大，而且會破壞領土。基輔的戰略家更傾向截斷後勤線路的方式，慢慢的耗盡對方的實力，這一點在赫爾松收復作戰就看的出來。因此，烏克蘭的反攻目標，應該是梅利托波爾，那是進入克里米亞的主要交線點，然後固守當地。

科夫曼說：「之後，隨著時間的推移，就可能使克里米亞的局勢變得難以為繼，俄羅斯只能選擇主動撤退，或是尋求談判。因此那些龍牙工事應該用不到。」