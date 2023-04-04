北市至善路坪頂古圳發生6歲男童山區走失，4日下午汪姓男童與父親2人到坪頂古圳親山步道登山，途中男童落隊與父親分開，王父下午3點8分報案，警消立即組織搜救隊與父親會合，晚間已經找到男童現正回程途中。

汪姓父親報案與6歲兒子一同登山，兒子落隊急須協助，警消派出多組人員搜救，沿著男童失散處溪谷尋找，第2組由坪頂古圳往瑪礁古道，第3組由荷蘭古道往高頂山左線，第4組荷蘭古道往高頂山右線，第5組新北市3人由五指山往高頂山。

北市消防局立即成立指揮中心晚間9點多已經找到男童，現正在回程途中。