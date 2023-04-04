蔡英文總統將於美西時間5日赴加州洛杉磯的雷根總統圖書館，與美國眾議院議長麥卡錫會晤。CNN稱，這是在中國警告壓力下登場的「歷史性大事」（historic event）。麥卡錫已證實會率跨黨派議員與會，而據CNN取得的邀請名單副本，名單上包括眾院民主黨團主席（眾院民主黨領導層排名第3）、加州聯邦眾議員艾吉拉（Peter Aguilar），以及眾院「中國問題特別委員會」領袖，料包括共和黨籍委員會主席蓋拉格。先前美媒報導，約20位美國國會議員計畫出席「蔡麥會」。

美媒3月31日曾引據一名知情人士透露，蔡總統在過境美國紐約期間，曾與美國國會眾院少數黨（民主黨）領袖（Minority Leader）傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）會晤。若此消息獲得證實，加上蔡總統將在出訪中美洲回程於4月5日過境洛杉磯時，與共和黨籍眾院議長麥卡錫會面，蔡總統此行可望一舉見到美國聯邦眾議院兩大黨巨頭。

去年11月美國國會期中選舉，民主黨丟了眾院，82高齡的眾院議長裴洛西宣布交棒。隨後，52歲的傑福瑞斯獲選眾院民主黨領袖，成為美國國會史上首位非裔黨團領袖，還被美媒形容是民主黨的「明日之星」。傑福瑞斯自2013年起擔任聯邦眾議員，選區主要在紐約布魯克林區南部和東部。

此外，59歲的麻州聯邦眾議員克拉克（Katherine Clark）則當選眾院少數黨（民主黨）黨鞭（Minority Whip），43歲的加州聯邦眾議員艾吉拉獲選黨團主席（Caucus Chairman），在眾院民主黨領導層排名第3。洛杉磯選出的台裔聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）當選黨團副主席，成為首位擔任這個職位的亞裔人士。

在5日的「蔡麥會」，蔡總統與麥卡錫是否會一起發表公開談話，目前尚不清楚。但蔡麥會地點選在雷根總統圖書館，被認為特別有意義，因為1982年時任共和黨籍總統雷根提出對台「六項保證」，後來成為華府「一個中國政策」的基本組成部分。根據六項保證，美國未同意設定終止對台軍售的日期，亦未改變關於台灣主權的立場，還承諾不會對台施壓，要求台灣與北京談判。

白宮首席副發言人達爾頓（Olivia Dalton）3日被問到，白宮是否支持蔡麥會，以及是否與麥卡錫辦公室有所協調，她回避問題，稱細節要問麥與蔡的辦公室。對於是否已見到中國有任何反應的跡象，達爾頓表示，拜登當局對此事的訊號非常清楚。達爾頓與白宮國安會發言人柯比都重申，蔡總統過境美國是「非常例行性的」，敦促中國不要過度反應。