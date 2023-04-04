女星高圓圓以《倚天屠龍記》中的周芷若紅遍全亞洲，2014年嫁給視帝趙又廷成為台灣媳婦，生下1女Rhea後美貌幾乎零變化，仍是許多粉絲心目中的女神。高圓圓雖然近年影視作品銳減，但還是活躍於時尚活動或社群上，今（4）日分享去遊樂園玩的照片，43歲卻活成少女的模樣，讓眾人看了十分羨慕。

高圓圓今日在微博更新動態，與閨密一起到遊樂園玩，她的穿著簡約休閒又不失性感，斜肩上衣小露一邊香肩，白皙骨感的身材全被看光，臉上更是找不到一處皺紋，明明43歲卻像是少女；高圓圓在摩天輪前面，臉上掛著超燦爛的笑容，雀躍地表示，「和我的老王提前夏天一下」。

高圓圓兒童節到遊樂園玩，43歲卻像是逆齡生長活成少女。（圖／摘自高圓圓微博）

在日前高圓圓素顏與好友們去看演唱會，樸素打扮卻不失女神氣場，就引起網友熱烈討論，今日再見她私下無暇美貌都忍不住讚嘆，「姊姊的美貌太犯規了，穿太清涼了吧」、「連吃東西的樣子都這麼漂亮」、「可愛又自然，羨慕趙又廷」、「圓圓是18歲少女吧」。

其實高圓圓婚後減少工作機會，讓許多粉絲覺得可惜，但她先前被問及目前婚姻、家庭狀態，她不假思索地說，「因為生活中不斷有新的事情在發生，你還沒來得及有倦怠期，又一個新的事情在發生」，也補充說自己的理想婚姻，就是和愛的人平凡平淡過日子，可見「相夫教子」的生活她也很滿意。