灰鯨「斷尾」獨游1.9萬公里，史詩級遷徙展生命奇蹟。（CBS NEWS）

生命奇蹟！近日美國新港海岸探險公司（Newport Coastal Adventure）發現，在南加州海岸附近，一隻灰鯨正在努力遷徙，儘管牠的尾巴斷了，卻仍持續1.9萬公里的史詩遷徙。

據《fox 5》報導，新港海岸探險公司上個月用無人機拍下這隻鯨魚，從影片中可見，鯨魚的尾鰭看起來斷了。新港鯨魚公司經理潔西卡（Jessica Roame）說，「牠絕對是一頭奇蹟鯨，儘管尾巴不見了，仍持續1.9萬公里的史詩遷徙，從阿拉斯加向南游到墨西哥的繁殖地，之後再折返。」

潔西卡表示，該頭斷尾灰鯨以時速4.8公里的速度正常移動，而牠的尾巴可能被商業漁具纏住最後斷掉，「儘管這種傷害很可怕，但令人難以置信的是，這頭鯨魚活下來的決心，而且到目前為止，似乎是成功的。」

據《自然世界新聞網》報導，在2018年有一隻斷尾灰鯨出現在新港海岸，據一位記錄牠的攝影師帕爾默（Brooke Palmer）說，這個目標正在向北移動，每次呼吸都偏向右側，儘管牠有殘疾，但牠在適應良好。但目前不確定是否為同一隻鯨魚。

據悉，灰鯨一般可以活到5、60歲，身長約16公尺，體重達36公噸，灰鯨目前在太平洋有2族群，牠們會在秋天開始長達3個月的大遷徙，而懷孕的母鯨會生下小灰鯨，出生時小灰鯨的尾巴會先出來，之後灰鯨會以時速10公里的速度返家，來回共1.6萬到2萬公里，被認為是每年遷徙最長距離的哺乳類動物，這過程也造就了賞鯨業者的商機。