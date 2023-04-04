女星大S曾與大陸商人汪小菲結婚，兩人婚姻只維持十年就宣告破局，大S離婚後火速和多年前的男友韓星具俊曄結婚，汪小菲為此多次在社群平台上表達不滿，更曾表示要到台灣，最後卻沒有如實抵達，近日汪小菲悄悄抵台與S媽聚會被葛斯齊拍到，S媽否認後，葛斯齊曬出高清圖片。

據《三立新聞網》報導，S媽否認葛斯齊拍到自己。對此葛斯齊今（4）日在社群平台上發文，透露看到相關新聞後的想法：「我雖然有老花，但不至於看錯吧？如果不是S媽，那肯定有雙胞胎！」他直接曬出當天拍攝到的圖片，只見S媽戴口罩穿著薄外套走在前面，汪小菲走在後面，還有張S媽和汪小菲站在路邊的照片。

狗仔葛斯齊過去曾爆料汪小菲，這次汪小菲回台，他發揮專長跟拍，直播講解汪小菲與S媽會面的全過程，眾人吃完飯走出飯店後，汪小菲對S媽說「丈母娘上車唄」，兩方關係似乎有所和緩，後來開回大S豪宅汪小菲提前下車，自己繞步抵達市區。葛斯齊事後在facebook透露直播總共2個半小時，線上人數最多時高達2.6萬人，準備直播過程大約花費15個小時，都沒有算油錢等成本，結果最後直播進帳只有113.06元人民幣（大約500元新台幣），葛斯齊直呼：「大家不要再覺得狗仔好幹了，罵我之前也考慮一下我努力過啊（已哭）」。