勞動一輩子閒不住了！大陸四川省成都市有間飯店內的洗碗阿姨，每天都被千萬名車賓利專車接送，被稱為「隱形富豪」的她，仍做著平凡的洗碗、打掃工作，她也透露「因為在家很無聊，一天不洗碗全身難受」，而飯店老闆也表示，這名洗碗工根本不缺錢；對此網友也感慨「人家是生活，我們是活著」、「這就是有錢人打發時間同時體驗生活嘛」。

綜合陸媒報導，有名阿姨在四川省成都市1間飯店當洗碗工，做著看似平凡的洗碗、打掃工作，然而，這名阿姨日前被人發現她上下班有專車接送，而接送的車輛是要價千萬的豪華名車賓利，這名阿姨竟是位「隱形富豪」。

大陸四川省成都市有位洗碗阿姨每天都搭千萬賓利上下班，由女兒親自接送，她也表示若一天不洗碗，全身很難受。（翻攝自微博）

這名阿姨也透露，到飯店工作不是為了賺錢，是因為在家很無聊，一天不洗碗全身難受，而開千萬名車賓利的駕駛便是她的女兒，每天上下班接送，對此，飯店的老闆也表示，這名婦人(洗碗阿姨)根本不缺錢。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「實力真的很強啊！可見阿姨真的是很愛勞動的人，很勵志」、「這就是有錢人打發時間同時體驗生活嘛」、「阿姨這樣心態真的很好，本該可以享福，不用這麼辛苦，沒想到還是出來打工」、「這間店不會老闆最窮吧」、「人家是生活，我們是活著」、「勞動了一輩子，閒不住」。