前總統馬英九赴陸祭祖參訪交流，走過南京中山陵、武昌起義、重慶抗戰等歷史遺跡。前國安會秘書長楊永明4日在《洪淑芬辣晚報》強調，從陳水扁到蔡英文執政時期被改的教科書，馬英九這次的歷史之旅就是活生生的教科書，不只給年輕學子看，包括泛藍、中間、偏綠的人，都被恢復了台灣跟中國大陸的密切連結。這會影響到兩岸之間未來的發展，也會影響到這次2024選舉，因為這另外的一面是代表和平及共同的發展。

楊永明表示，我們台灣的中華民國的教科書，從阿扁到蔡英文這段期間，其實就是被改寫了。但透過馬英九這一次的行程，從南京中山陵到武昌起義，到重慶抗戰，也就是把整個中華民國在大陸，以及中華民國與大陸這一段的歷史，做了一個清清楚楚的連結。

「據實地存在，而且是直接地相關！」楊永明提到，為什麼說是教科書之旅？一方面現在的教科書改得不太像、把這一段忘記了，其實馬英九那八年，也曾經有很多聲音，希望他把阿扁的教科書給改回來，但他大概沒有很積極地去做，他這一次的歷史之旅就是一個活生生的教科書。

楊永明強調，這個教科書不是只有給年輕學子看，是給在台灣，尤其是泛藍，包含中間、偏綠的人，回想起你以前實際上念的教科書，以及真正的中華民國歷史和中國大陸之間的連結，其實一段一段都在幫大家恢復。也就是說，我們台灣事實上跟中國大陸是密切連結的，這樣的一個歷史教科書之旅，中華民國在大陸的歷史之旅，其實會影響到我們現在稍微中生代以上，又再回復到：台灣跟大陸的關係事實上是非常密切的！

楊永明指出，即使是在政治關係上、歷史連結上，甚至祭祖、共同祖先的這個連結上，都是非常密切的，這個會影響到兩岸之間未來的發展，當然也會影響到這一次的選舉。「因為這另外的一面是代表和平，代表共同的發展！」