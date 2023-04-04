在用於純電動汽車(EV)和可再生能源的創新型電池的開發方面，中國的存在感正在提高。按國家統計過去10年的相關專利，中國佔一半以上，位居全球首位。特別是被視為最有可能替代鋰電池的鈉電池專利的評價大幅領先日美。在今後2～3年內開始普及的創新型電池的主導權之爭中，中國領先於日美的局面己無可爭議。

據《日經中文網》委託三井物産戰略研究所進行的專業分析指出，截至2022年12月，全球有效電池相關專利總計9862項。擁有專利的企業和研究機構，排在首位的是中國，為5486項，佔整體的50%以上。其次是日本(1192項)、美國(719項)、韓國(595項)和法國(128項)。按機構來看，中國有中國科學院和全球最大車載電池製造商寧德時代新能源科技(CATL)等7家機構躋身前10名。

報導說，中國尤其具有優勢的是較鋰電池成本更低且更安全的鈉電池。鈉的資源豐富，可以減少鋰和鈷等稀有金屬的使用量。雖然容量低於鋰電池，但材料成本可降至6至7成。

分析報告顯示，不僅是專利數量，若考慮專利質量的綜合指數，中國也同樣超越美日，居於領先地位。從鈉離子電池的相關專利來看，中國的綜合分數在10年裡增至109倍，達到美國和日本的2～3倍。大陸動力電池巨擘寧德時代計劃2023年量産鈉離子電池，在實用化方面也領先一步。

報導指出，目前主流的鋰電池的開發競爭中，日本一直處於世界領先地位。據歐洲專利局(EPO)和國際能源機構(IEA)2020年發佈的報告顯示，2014～2018年，鋰離子電池相關專利的4成源自日本。不過，用於鋰電池的鋰和鈷的生産國主要偏重於南美和非洲，隨著純電動汽車等的需求增加，鋰的價格飆升。著眼於純電動汽車和可再生能源的引進，預計今後將轉向使用鈉等豐富資源的電池。

日美雖在專利總體數量上落後，但仍有各自的優勢。日本在有望用於純電動汽車的「氟化物離子電池」，其容量可能達到鋰電池的10倍，日本在相關專利的綜合評價中位居首位。美國則在「鎂離子電池」項目上排名第一。

報導表示，日本政府正在支援豐田、日産汽車和京都大學等産學的研究項目，也有觀點認為實用化要等到2030年代，需要努力將具有優勢的技術應用於商業化。