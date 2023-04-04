前南斯拉夫國家之一的蒙特內哥羅(Montenegro，也稱黑山)經歷2輪選舉後，新當選總統米拉托維奇(Jakov Milatovic)承諾，新的國家目標就是加入歐盟，在俄羅斯入侵烏克蘭問題上，與歐盟的政策路線同步。與此同時，也要強化與塞爾維亞和其他巴爾幹鄰國的關係。

美聯社報，米拉托維奇在受訪時說：「我擔任總統的主要外交政策，優先事項之一就是加快進入歐盟，目標是在未來五年內有所突破。」

他的聲明頗令人意外，因為在此之前，一些親西方團體普遍指責他是「貝爾格萊德親俄領導人的傀儡」，顯然此說法不符。

現年36 歲的米拉托維奇，在求學時接受過西方教育，他擊敗了親西方的現任總統朱卡諾維奇(Milo Djukanovic)，他己執政了 30 多年，也著實是太久了。

據獨立民意測驗機構稱，作為政治新手，米拉托維奇得到了包括親塞族和親俄團體在內的黑山執政多數派的支持，在周日的民意調查中，贏得了大約 60% 的選票。朱卡諾維奇承認失敗，預計本周稍晚，會公佈官方結果。

朱卡諾維奇自1990 年代開始執政，兩次擔任該國總統，七次擔任總理。從初期的親塞爾維亞共產主義者，轉變為親西方的政客，因此西方對他比較放心。然而在長期任職期間，朱卡諾維奇經常被指控腐敗，但是他也向司法部門施壓，因此調查總是不了了之。

米拉托維奇說，前總統落敗的主要原因，就是長期掌握權力，加上持續滋生的貪腐問題。他在接受美聯社訪問時說：「前總統利用腐敗統治國家，造成經濟衰退、特權、犯罪。」

除了加入歐盟以外，米拉托維奇也要修補與塞爾維亞的關係。自從2006年，蒙特內哥羅加入脫離塞爾維亞聯邦，並在2017 年加入北約以來，塞爾維亞就相當不諒解蒙特內哥羅。

米拉托維奇表示，不能持續與塞爾維亞如此緊張，其他鄰近的巴爾幹國家也需要和睦相處。他指的是鄰國包括塞爾維亞、北馬其頓、波士尼亞和阿爾巴尼亞。