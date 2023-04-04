台灣手搖飲料店種類眾多，各種糖度任君挑選，但男人可千萬別喝太多。泌尿科醫師戴定恩透露，每次有人揪團訂手搖飲，他總會擔心害「GG無力」而婉拒，因為長期高糖飲食可能會讓睪固酮濃度下降，連帶影響精子的數量和活動力，含糖飲料喝多了恐怕會「傷精」。

泌尿科醫師戴定恩今（4日）在臉書粉專發文表示，平時同事邀約訂手搖飲料，自己常會忍不住想喊「+1」，不過只要想到「可能會讓GG無力」，就會盡力克制住這股想要喝飲料的欲望。

戴定恩進一步說明，高糖飲食會降低男性生殖功能，不論是果糖、砂糖還是蔗糖，只要是精製糖都會造成身體負擔，攝取過量不僅會導致胰島素過度運作，還會引發肥胖或代謝症候群，長期下來更可能讓睪固酮濃度下降，連帶降低精子的數量和活動力。

戴定恩表示，「男性荷爾蒙（睪固酮）、神經、血管」，是讓陰莖勃起的三大關鍵，睪固酮使男性有性慾，大腦下達指令後經由神經傳導，再使陰莖血管充血、勃起。因此除了適當補充身體所需的營養素，還得養成正常作息的習慣，並且規律運動、遠離高脂、高糖份食物，才能保持生殖功能的健康。