美國前總統川普因涉及色情片女星封口費一案遭到起訴，最新民調顯示，他的支持度不減反增，甚至大贏共和黨2024潛在競敵、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）26個百分點，是至今最大領先幅度，而根據美媒報導，川普對遭到起訴有些「緊張及憂鬱」，但隨後又變得樂觀，認為民意站在他這邊。對此，前立委郭正亮4日就表示，「目前共和黨有93％的人認為這就是政治迫害，所以是非常有利於川普的民調衝高，完全不會影響他選舉」。

根據雅虎新聞（Yahoo News）報導，川普被起訴後，雅虎新聞與「輿觀」（YouGov）在24小時內針對1089名美國成人進行調查，關於2024總統大選中川普與迪尚特對決的問題上，川普獲得了57%共和黨、親共和黨受訪者的支持，迪尚特獲得31%，川普大贏迪尚特26個百分點，是至今最大領先幅度。

另外，54%受訪者希望川普代表共和黨角逐2024，較上一次調查的51%有所上升。報導指出，整體而言，至少在初始階段，起訴似乎未對川普造成傷害，他的好感度達45%，高於前11次調查結果；在共和黨人中，川普的好感度從74%升至79%。

郭正亮4日在網路節目《少康戰情室》表示，「目前共和黨有93％的人認為這就是政治迫害，所以是非常有利於川普的民調衝高」，郭正亮更接著說，「因為這種案件最重最多判五年，而且他是初犯，輕判大概是一年或罰款了事，完全不會影響他選舉，可是卻讓他找到了一個很好的理由說『民主黨就是只有這種本事』」。

郭正亮也坦言，「川普事實上在他自己創的平台上留言，說『民主黨就是被一群惡棍統治，怪不得美國會不斷衰弱』」，郭正亮更說，川普的基調已經出來了，他顯然就是要用這個議題把他打成民主黨搞的，而麥卡錫跟德桑提斯都表態支持，「川普的政治幕僚也都開始在搜集這些人的資料，這個官司會打蠻久的，那就川普就可以繼續去造勢」，那民主黨有一些人就說，「會趁機把川普的其他案子都一起拿進來，聽說還有30幾個」。