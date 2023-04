Post-indictment poll: Trump surges to largest-ever lead over DeSantis



Trump: 52% (+8 from Mar 20)

DeSantis: 21% (-7)

Haley: 5%

Pence: 3%

Pompeo: 2%

Christie: 2%

Ramaswamy: 1%



2-Way:

Trump: 57% (+10)

DeSantis: 31% (-8)



YouGov (B+) | 318 RV | 03/30-31https://t.co/eK3gAsY3oK pic.twitter.com/jB54Xxeycb