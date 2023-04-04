金賽綸以童星出道，因外貌甜美、演技精湛，而有著最美童星的別稱，去年她因酒駕重創形象，星路受阻，近期她出庭承認一切指控，並苦訴因賠償商家損失，生活陷入困頓，僅靠著打工維生。豈料，今(4)日卻遭韓媒爆出在酒吧「玩德州撲克」的照片，引發熱議。

金賽綸此前出庭時，在法院稱自己已經深刻反省，「過著遠離酒精的生活。」並且因生活陷入困難，僅能靠著打工維生。對此，檢察官通盤考量各項因素後，僅要求賠償韓幣2000萬元（約新台幣47萬元）的罰款。然而，據韓媒《Dispatch》報導，曬出多張金賽綸在江南一間酒吧中，笑容燦爛的玩著德州撲克牌的照片。

此外，綜合韓媒報導，該酒店並非非法賭博場所，因此金賽綸在該處遊玩並不違法，然而，照片中可見她身旁一疊的籌碼，與她先前庭上的訴說的生活陷入困苦的情況有些差距，讓不少人認為雖然不一定會影響到明(5)日的量刑結果，但形象恐會再次受到打擊。

而相關韓媒報導也在韓網論壇《THEQOO》上引發網友討論，不少人認為金賽綸在法庭上「生活困苦」的說法像是作秀，紛紛留言抨擊。不過，也有部分網友點出這些圖片的拍攝角度離金賽綸太近，拍攝者或有侵犯之虞，掀起兩極討論。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！