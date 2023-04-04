幸好哥哥不是戀愛腦！有女子在連假期間，因爸媽、哥哥都出門不在家，她便穿著「一件T恤加內褲」起床弄午餐，沒想到，飯才吃到一半，卻被哥哥女友撞見，還被質問「平常在家都穿這樣嗎？」，事發之後，她也透過哥哥轉述，對方希望她「在家穿得體一點」、「在家這樣穿是要色誘自己哥哥還是爸爸啊？」，瞬間讓她超傻眼。

一名女子在「Dcard」發文，她先提到，哥哥經常不通知就帶女友回家，害她每次回家一開門就看到家裡出現陌生人，雖然她和哥哥提醒了不少次，但始終不改，不過她也僅止於埋怨哥哥，對哥哥女友也不會有討厭感覺。

女子表示，這次清明連假爸媽都出去玩，哥哥也去台南玩幾天，沒想到，有天她起床只穿著「一件T恤加內褲」便弄了午餐，當午餐吃到一半，哥哥女友從房間走出來，她原以為對方要和她打招呼，卻秒臉僵說「平常在家都穿這樣嗎？」，她回了「對啊，自己也覺得讓外人看我穿內褲的樣子很怪」，便捧著碗回房間吃，順便打電話罵哥哥「為什麼又一聲不吭帶女友回來」。

後來，她也得到哥哥因為這件事和女友大吵一架，哥哥轉述對方希望她「在家穿得體一點」，她瞬間困惑，「這是我家欸，當時也以為只有我一個人在家的我家欸？」，則哥哥也這樣認為，但對方卻回應「在家這樣穿是要色誘自己哥哥還是爸爸啊？」，讓哥哥瞬間爆氣問女友「到底在說什麼！」，對於哥哥的女友，她也認為「就算哥哥沒分手，這個人一輩子也別想再踏進我家一步」。

文章一出，網友紛紛留言表示「他女友腦迴路奇葩，幸好你哥很正常，有爆氣回她」、「還沒結婚就一直睡男方家才不得體吧，那種骯髒思維也是超級不可取」、「還好你哥不是戀愛腦」、「如果以後娶進門感覺很容易挑撥家人的感情」、「還沒結婚就先得罪小姑是什麼操作」、「她是不是A片看太多」。