25歲女星王淨外型甜美、氣質清新，出演電影《返校》女主角走紅，她近年接連拍攝《瀑布》、《月老》、《比悲傷更悲傷的故事：影集版》等作品，人氣急速飆升，星途受到外界看好，王淨時常會透過社群平台與粉絲互動，幽默性格圈粉無數，近日她曬出一連串機場抓拍，誇張的身體語言讓6萬多網友笑翻。

王淨今（4）日於Instagram上發文寫下：「突然發現自己走錯棚的女子」，照片中王淨在機場登機閘口，她一隻腳抬起，連頭髮都因此飛起，照片非常動感，連起來可以看見她快速往前奔跑，工作人員核對證件時，王淨半張臉被圍巾遮住，對著拍攝者露出尷尬笑容，真實反應非常可愛。

該貼文短短不到一天就已獲6.1萬人按讚，可見王淨的超高人氣，她直呼：「我看起來武功高強」，網友紛紛表示「好精彩的連拍」、「哈哈哈怎麼可以失控的那麼可愛」、「這感覺可以p個籃球過人圖」、「一個完美的急煞甩尾，到底錯的多荒謬哈哈哈哈」、「上次看到這種動作分鏡是光速蒙面俠21了」、「越瘋我越愛」、「下次星爺應該要邀請妳拍戲才對⋯⋯」、「超好笑動作要多大」，有人認為這和最近熱播韓劇《黑暗榮耀》的反派朴涎鎮逃跑模樣有些相似「朴涎鎮是妳！」。

王淨行程忙碌，前陣子才飛香港為新戲宣傳，近日又抵達新加坡，連新加坡藝人胡煜詩都直呼「啊啊啊啊啊妳怎麼會在新加坡，我要帶妳去吃好料」，魅力襲捲全亞洲。