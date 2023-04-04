馬英九夜遊重慶，所到之處擠滿人潮、現場水洩不通，許多大陸民眾拿起手機拍攝。(馬英九辦公室提供)

前總統馬英九4日晚間赴重慶南岸區彈子石老街、兩江四岸核心區夜遊。儘管大陸高規格維安，還是擋不住民眾的熱情，馬前總統所到之處，一直有熱情的重慶民眾尾隨，還有人「突破」人群請馬前總統簽名，現場氣氛熱烈。

由於馬前總統的動態，在大陸網路上有非常多人追蹤，許多人聞風而來，一路追拍馬前總統。眼見人越來越多，不斷有人越過馬路中線想近距離跟馬前總統握手，公安緊急拉起人牆阻擋，隨團成員戲稱：「好像暴動！」

影》馬英九夜遊重慶 人潮追拍搶握手「好像暴動」

馬前總統也隨興走近野台表演，現場欣賞傳統戲曲演出，與台下群眾互動熱烈。

馬前總統所到之處擠滿人潮、現場水洩不通，也有許多大陸民眾興奮地拿起手機拍攝、上傳到網路，有人大喊「馬先生，我們重慶歡迎您！」、「馬先生好帥！」、「謝謝您來重慶！」讓他感受到重慶人的熱情。

最後馬前總統在國台辦副主任潘賢掌、重慶市委常委盧紅陪同下，率領「大九學堂」同學到「長江匯」欣賞嘉陵江、長江交會的夜景。