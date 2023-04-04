台灣運彩xT1聯盟4日新北中信特攻、桃園永豐雲豹一戰，特攻開局打得較為低迷，不過第2節開始回神，加上第3節多點開花，最終客場108比92帶走13連勝，賽後教頭李逸驊和全場攻下42分的金恩都認為，球隊有點受到前一晚提前收下例行賽第一的喜悅影響狀態。

李逸驊表示，雖然已經提前確保例行賽第一位子，還是提醒球員比賽要做好，只是剛開始有點影響、打起來比較不順暢，後面靠防守做起，加強防守再伺機拉開分數，每階段有人跳出來得分，而下半場是團隊防守最好的一次，希望保持下去。

金恩則說，自己單場42分要謝謝上帝給他拚勁、勇氣為球隊奮戰，也感謝隊友總教練信任他，在場上時要他積極出手，而球隊明顯一開始受到封王喜悅影響，除了自己搶分，後來也不斷有隊友跳出來。

因為宗教信仰，阿巴西從3月22日開始齋戒月，此役出賽將近36分鐘，貢獻本土球員最高的22分，並抓下5籃板，生涯在T1目前兩季累積得分1007分，是聯盟首位達千分里程碑的本土球員，他透露，其實不清楚自己締造千分紀錄，感謝隊友和教練團在他低潮時跟他說仍不要猶豫出手，至於齋戒月，由於自己已經進入職業球季第2季，有過去年經驗，今年更懂如何調整，教練團也協助他調整身體狀態，「穆斯林在齋戒月期間每天日出到日落都不能進食或喝水，晚上我就多吃蛋白質、也多和水補衝水份，現在比較不受影響。」

李逸驊也稱讚阿巴西防守的成長，在防守其他隊伍小老外都能降低對手數據，真的做得不錯。