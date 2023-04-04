澳洲央行在周二召開決策會議後，宣布維持官方現金利率於3.6％不變，結束了該央行自去年5月起、一連10次的升息舉動。在這波升息循環中，澳洲官方利率累計調高3.5個百分點。

該央行總裁洛威（Philip Lowe）表示，「在高度不確定環境下，本月維持利率按兵不動的決定，將給予更多時間評估經濟現況與前景。」

澳洲央行決策也讓它走向與多數央行持續緊縮政策的不同道路。儘管近來全球銀行業遭遇重大動盪，但聯準會與歐洲央行等兩大央行在最近一次會議並無改變心意，依舊堅持調高利率。

由於澳洲通膨最近才開始出現明顯降溫跡象，2月消費者物價指數年增率從前一個月的7.4％略降至6.8％，因此澳洲央行強調一旦物價壓力再度升高，將不排除再度恢復升息。此外該央行還將觀察過去一連串升息對就業市場造成的影響，特別是面臨物價上漲，澳洲家庭為了省錢，使得消費支出最近已大幅疲弱。

野村證券澳洲分行利率策略師泰斯特（Andrew Ticehurst）認為，澳洲央行正在全球引導一場辯論，探討升息需要花多久時間才會對經濟活動造成傷害。

當全球經濟從疫情中重新開放後，由於央行等待過久才開始調高利率，導致通膨變得根深蒂固。隨後又發生俄羅斯入侵烏克蘭帶動能源價格攀漲，使得通膨壓力又再度加劇。

不過最近因矽谷銀行與瑞信銀行引發全球銀行動盪，加上持續的地緣政策緊張，導致央行嘗試在經濟與通膨兩難中尋求貨幣政策平衡點。目前除了澳洲央行暫停升息，加拿大銀行在3月也沒有調整利率，成為眾多央行當中的異數。