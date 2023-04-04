韓國統計廳周二（4日）發布數據顯示，3月消費者物價指數（CPI）年增4.2％，創下2022年5月以來最小增幅。韓國CPI年增率自去年6月達到6.3％高峰後就逐漸下滑，今年1、2兩月CPI年增率各為5.2％與4.8％。

該統計廳解釋，3月通膨進一步趨緩主要是石油產品價格下跌所致。儘管如此，韓國通膨率目前仍高出央行設定的2％目標。

若剔除高波動的能源與商品價格，3月核心CPI年增4％、與2月持平。

韓國央行將在下周二（11日）召開決策會議，由於擔憂積極得貨幣緊縮恐將傷害當地經濟成長，韓國央行上月會議決定將基準利率維持在3.5％不變，為10個月來首度對利率採取按兵不動立場。

最近全球銀行業頻傳危機，加上韓國經濟前景不明，投資者也預期韓國央行這波緊縮循環已經來到尾聲。

不過沙烏地阿拉伯與其它石油輸出國家組織（OPEC）會員國1日再度投下震撼彈，表示從5月起每日減產115萬桶石油，此舉料將推高油價與通膨壓力。

現代汽車證券公司經濟學家Oh Chang-sob認為，OPEC減產已成一大變數，這將導致油價變動加大。

巴克萊經濟學家Bum Ki Son也認為，油價引發的不確定性恐令步入尾聲的韓國升息循環生變。他預料該央行在下周會議可能對貨幣政策釋出鷹派立場。他還表示受到全球油價4月初重拾多頭漲勢，意味原本放緩的韓國通膨可能再度升溫。