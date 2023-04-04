泰國陸籍女留學生撕票案，三嫌據信在襄陽落網。圖為監視系統發現金姓被害人行蹤。（sanook）

大陸封面新聞報導，警方不具名權威人士透露，在泰國綁架22歲金姓浙江籍女留學生後，勒贖50萬元人民幣未果撕票、逃回中國的3名河北籍嫌疑人，已於4日在湖北襄陽，被河北警方攔截後抓獲，但迄晚間襄陽警方尚未正式證實。

大陸紅星新聞也報導，4月4日下午從多個權威來源獲悉，3名嫌疑人已在大陸落網，並透露具體落網地點為湖北襄陽。

據泰國警方公布，22歲金姓中國交換生在泰國遭撕票案，嫌疑人為3名中國籍男子，於3月30日逃離泰國，3男均為河北人：1999年出生周某，2000年出生陳某以及2000年出生周某。

據《新京報》報導，從警方獲悉，3名嫌疑人於3日在湖北襄陽某服務區被警方抓獲。從權威人士處獲悉，嫌疑人將被移交浙江溫州警方。

紅星新聞報導，河北邢台市南和區某村村支書表示，上述3名嫌疑人之一的陳某康為該村村民，警方已到村裡調查。父母都是農民。

澎湃新聞報導，中國駐泰國大使館4日表示，使館已接泰警方通報，使館高度重視此案，已核實了解有關情況並通報家屬，積極為家屬提供協助，並敦請泰警方全力偵破案件。

多家大陸媒體引述泰國媒體報導，中國女交換生金某3月28日在泰國失聯後遇害，屍體被放進塑膠袋丟棄在泰國一片香蕉林的水溝中，手腳被捆綁且有被毆打的痕跡，初步判斷死亡時間已有約3至4天。

泰國警方披露的細節顯示，遇害的中國留學生金某今年22歲，在3月8日入境泰國，到曼谷吞武里大學學習，入住大學學校宿舍。

3月28日20時48分，金某在學校附近的一家餐廳用餐結束後，乘坐黃綠色計程車在Bang Yai City前下車。當天21時30分，她穿過人行陸橋到Central Westgate百貨公司一側，乘坐一輛紅色馬自達轎車後失蹤。

當地時間3月31日下午4點，曼谷吞武里大學24歲中國學生顧問報警稱，金姓女子失蹤。4月1日，警方在當地一處蓮花水溝發現一具身分不明的女子屍體，經調查發現，受害者正是此前被綁架的金女。據稱，金女身中多刀，脖子上纏有毛巾。根據遺體狀況判斷，其遇害已有3天左右，有被勒跡象。

進一步調查，受害人是於3月28日夜間被3名中國男子架上車，到附近村莊一間出租屋。3月29日凌晨1時30分，可疑車輛抵達香蕉種植園，並在一道路旁停下，嫌疑人將金女遺體裝在一個袋子裡，丟在蓮花水溝內。29日下午3時，嫌疑人將租來的車還給車主，並於3月30日離開泰國。

據「Vista看天下」消息，嫌疑人居住社區一家便利店工作人員透露，3月30日下午1點30分左右，3名嫌疑人進入便利店購買商品，但未見死者。警方研判3名犯罪嫌疑人在該社區住所內將死者殺害，再行棄屍。此外，目擊者稱，10多天前就有中國人進出嫌疑人租屋，除了3嫌外，還看到了一名中國女子，但不是死者。目擊者認為，這名中國女人可能與案件有關，很可能是犯罪團夥引誘受害人誘餌，也可能是出租屋房東或者租車行老闆。

泰國警方透露，嫌犯此前就與受害人認識。據《羊城晚報》報導，嫌疑人透過調查死者經歷，得知其父親是浙江音樂老師，家世不錯，就計畫在死者進入曼谷吞武里大學讀大三時，引誘死者愛上其中一人，隨後再綁架她向其父親勒贖。

根據報導，金父表示，綁匪於3月29日通過微信給他發來照片，照片顯示金女手腳被綁，並索要50萬元人民幣，還讓他將贖金轉入指定的銀行帳戶。因為事發突然，金父並不清楚發生了什麼，沒有聽從綁匪要求。但他後來聯繫不上女兒，擔心她有危險。

大陸極目新聞報導，泰國警方提到，3名嫌犯均為首次入境泰國。至於會不會是嫌犯特意跟隨金女到泰國作案，需要訊問嫌犯才知道。至於金女死因，要看法醫最後權勘驗結果。很大機率是被勒死。

此外，泰國警方還抓獲一名19歲泰國當地KTV歌女，曾向綁匪提供贖金方面等建議，並一起幫忙處理受害者遺體，但該歌女辯稱沒有參與殺害金女。事發後，當地警方已要求相關機構與金女父母協商，請他們到泰國來配合調查，並將金女遺體送回中國。