萊雅宣布收購Aesop後，帶動4日盤中股價一度大漲2.1％，午盤過後漲幅收窄至1％，報419.4歐元。

萊雅斥資25.3億美元將Aesop納入麾下。根據Dealogic數據，萊雅繼2008年斥17億美元收購聖羅蘭YSL Beaute後，Aesop是萊雅最大的品牌收購案。萊雅與Natura預計在今年第三季完成Aesop交易事宜。

萊雅執行長西羅尼姆斯（Nicolas Hieronimus）透過聲明稿表示，「Aesop跟上了當今所有潮流趨勢，萊雅將協助Aesop釋放龐大的成長潛能，特別是大陸和旅遊零售市場。」

Aesop於1987年在澳洲墨爾本創立，Natura 在2012年取得Aesop 65％的股權，並在2016年正式收購該品牌。Natura旗下還擁有雅芳（Avon）和美體小鋪（The Body Shop）等品牌。

Aesop母公司Natura執行長巴博沙（Fabio Barbosa）表示，出售Aesop有助公司強化財務結構和降低負債，並聚焦策略優先項目，例如整合拉丁美洲營運，讓公司進一步拓展雅芳的國際觸角，和持續改善美體小鋪的業務。

自Natura入主Aesop後，後者的營收翻揚將近20倍，由2012年的2,800萬美元，激增至去年的5.37億美元。Aesop是Natura獲利最亮眼的品牌，擁有將近400家門市，去年營收年增21％。

Aesop去年在大陸開設首家實體門市，並表示大陸市場的業績超出預期。此外，去年Aesop所有區域市場皆出現兩位數成長。