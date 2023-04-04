桃園永豐雲豹4日浪費首節15分領先，最終在主場不敵來犯的聯盟龍頭新北中信特攻，苦吞4連敗，賽後在場邊就直搖頭表現失落心情的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），賽後並未出席記者會，雲豹洋教頭貝奈特（John Bennett）表示，懂霍華德的沮喪。

貝奈特先是恭喜特攻確定以例行賽第一進入季後賽，「新北中信特攻打法多元，很多球員很有天份，這是他們之所以成為聯盟第一的原因。我們其實傳球流動也不差，只可惜空擋沒把握住，剩下的例行賽目標不變，還是想努力爭取勝利。

來台後一向親切配合各種活動的霍華德，未出席這場賽後記者會，貝奈特緩頰道：「霍華德今天數據看來狀況不錯，有25分、8籃板、4助攻，罰球命中率83.3％，不知道NBA生涯罰球命中率不到六成的他，有沒有過單場罰球命中率超過八成，他這麼賣力表現卻沒能為球隊帶來勝利的好結果，我能理解他會對此感到沮喪。」

貝奈特並說，職業生涯被認為罰球不好的霍華德，這場比賽在罰球線上有好命中率，也代表他來台灣仍持續不斷精進，一位頂尖球員仍粒球進步是很棒的事，所以明白他努力卻沒有好結果的遺憾。

來自加拿大多倫多的貝奈特，記者會最後也提到前加國男籃隊國手法蘭西斯（Greg Francis）過世的消息，表示兩人關係一直不錯，法蘭西斯是很棒的球員、教練，很難過加拿大籃球失去這個人才，也向他的家人致哀。