通用汽車表示，受惠於皮卡需求火熱與批發銷售攀升，該公司美國首季銷量暴增近17.6％。現代汽車同期銷量也大幅成長16％，歸因於旗下純電動車與油電混合車款熱銷。

日產汽車表現同樣亮眼、美國首季銷量勁揚17％；至於本田美國同期銷量成長6.8％。據市調機構J.D. Power推估，美國首季新車銷售可望達到350萬台，較去年同期成長6％。

汽車業高層表示，供應鏈問題獲得改善，特別在車用晶片短缺方面，使得工廠生產時程恢復穩定。

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