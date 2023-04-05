為歡慶4月4日兒童節，高雄承億酒店攜手高雄在地慈善家孫先生一同做公益，邀請家扶中心、紅十字育幼院、衛福部南區兒童之家共計100名小朋友在承億酒店貳陸日全食餐廳以世界知名童話文學「小王子」為主題共進歡樂午餐。現場安排魔術表演、贈獎、飯店巡禮導覽等活動，為院童們帶來歡樂的兒童節體驗！

承億酒店的兒童節慈善午宴由高雄慈善家孫先生贊助，邀請家扶中心、紅十字育幼院、衛福部南區兒童之家共計100名師生，在享有亞洲新灣區文化客廳美名的「承億酒店」餐廳歡慶兒童節，現場不僅有可愛的主題拍照背板、小王子公仔、玫瑰花、美味餐點及精彩的魔術表驗，孫先生與承億酒店更一起精心準備兒童節禮物贈與慈善午宴的孩童，希望並祝福孩子們勇敢揮灑未來，長大後一起成為對社會有所回饋的良善力量。

高雄承億酒店與慈善家舉辦慈善餐會 百位孩童歡度兒童節

圖說：承億酒店感謝高雄慈善家孫先生邀請共同舉辦餐會（左起高雄慈善家孫先生及承億酒店執行副總經理李寰宇。（承億酒店提供）

承億酒店在搶攻連假住房商機之餘，也努力善盡企業社會責任，在高雄慈善家孫先生的邀請下共同籌辦兒童節餐會，孫先生多年來積極響應慈善事業，辦理多場兒童節、聖誕節餐會，更長期投身 流浪動物、醫療領域、老人贍養等慈善捐助。對此孫先生表示:「近幾年，受疫情影響，許多公益捐款及活動減少，因此希望在自己有限的能力中，能夠透過活動達到拋磚引玉的效果， 吸引更多善心人士加入公益的行列。」

高雄承億酒店與慈善家舉辦慈善餐會 百位孩童歡度兒童節

承億酒店執行副總經理李寰宇表示，孫先生不僅是承億酒店俱樂部 VIP 成員，除自身熱心公益外，對承億酒店的公益項目更是大力支持，過年期間也贊助酒店年菜捐贈公益活動。因喜歡承億充滿台式情熱服務的氛圍，希望能將這份溫度分享給育幼院的孩童們，讓承億酒店能共同主辦慈善餐會，為社會貢獻出一份力量，讓更多的兒童能夠獲得關愛和支持。

圖說：高雄承億酒店與慈善家在兒童節共同舉辦公益餐會，並找來魔術師製造歡樂驚喜。（承億酒店提供）

這次活動靈感來自經典名著《小王子》，小王子是一個純真無邪的孩子，他看待世界的角度和成年人不同。透過旅行，小王子遇到不同的人、事、物，最後了解到什麼是生命中珍貴的，並且也學會了要對自己所愛的負責。為響應這次公益活動的主題，承億酒店7樓的承風書店也特別準備台語版的小王子童書，捐贈給十字育幼院、衛福部南區兒童之家、家扶中心三個單位。承億酒店也鼓勵小朋友勇敢許下夢想並逐夢踏實，帶領全體孩童寫下「慢遞明信片」，找到人生的「心之所向」，為今年兒童節留下溫馨回憶。