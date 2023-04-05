日本近日宣布將對23項半導體製造設備進行出口管制，以配合美國遏制中國製造先進晶片能力的措施。日本業界則擔憂，日本政府做出此舉動，正值全球市場上半導體需求大跌，未來恐進一步加劇業者經營壓力。

日本宣布管制23類半導體設備出口政策出台後，中國媒體環球時報統整日本各界的說法，《日本經濟新聞》報導，熟悉日本出口情況的日本律師上野一英示警，日本2022年向中國出口的半導體製造設備金額超過8200億日元，中國是日企在該領域的第一大出口目的地，約占出口總額的30%，在日本政府參與對中國半導體設備出口限制後，該行業銷售下滑幅度恐進一步加深；《讀賣新聞》也認為，日本很多半導體製造設備主要是向中國出口，因此十分擔心新政策對往後業績的影響。

《路透社》則引述日本丸紅中國經濟研究所主管鈴木貴元的分析指出，因日本國內晶片市場需求不強勁，政府的禁令將對日本設備製造商造成打擊，損害日本企業的市場發展，也必然會降低日本企業的競爭力。

英國《金融時報》則提到，日本限制設備出口對企業的影響範圍超出預期，除了東京威力科創和Nikon備受衝擊外，知情人士認為真正受到影響的公司至少有10家，還包括Screen Holdings和愛德萬（Advantest）。

日本企業中國研究院執行院長陳言則對《環球時報》記者透露，此次的出口限制只是日本的第一步，今後日本會在更多的相關產業上有所動作，目前日本在多個技術領域已經被中國超越，但在半導體等方面還保持著對中國的高技術優勢。

日本半導體製造設備協會（SEAJ）數據則顯示，其銷售額在2022年9月創下歷史新高3809.29億日元後，從10月開始連續下滑，2022年12月跌至3065.96億日元，月減8.6%。