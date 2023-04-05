美國聯準會激烈升息造成的後遺症持續影響全球經濟，專家警告，隨著經濟衰退的可能性越來越高，即將到來的財報季會相當艱困，甚至可能成為開端，未來幾季的財報表現都不會太好看，當局也很難拯救營運狀況不佳的企業。

綜合外媒報導，富國銀行股票策略主管Chris Harvey針對未來股市的前景發表看法，他提到，「從過去幾季以來，我們一直看到企業的淨利率持續萎縮，在這種充滿困難的時期，如果不能實現財測，不能維持淨利率，企業就會受到懲罰。」

Chris Harvey提醒，我們進入了一個持續放緩的經濟環境，信貸、融資會變得更加困難，今年下半年會更辛苦，「一般狀況下，經濟衰退發生前的這段期間會特別難熬，聯準會與財政部都無法拯救體質不佳的企業。」

Chris Harvey認為，此時資產負債表更健康的企業會受到市場青睞，如果聯準會選擇暫緩升息，會讓整體經濟現況趨於穩定，標普500指數有機會上漲至4200點，約莫目前的2%。