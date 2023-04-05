前總統馬英九率學生訪問團一行，4日上午在重慶參觀張自忠將軍烈士陵園並祭拜，追尋八年抗戰歷史遺跡，馬英九於張自忠墓前獻花、鞠躬致祭並默哀時，忍不住從口袋中掏出手帕擦拭眼淚。對此，前大使介文汲4日就表示「民進黨這群人就是既無理想、也不犧牲、也不敢流血，最後拿著別人的招牌在那邊招搖撞騙」，引發討論。

介文汲4日在中天節目《洪淑芬辣晚報》中表示，「今天你們這些民進黨的跳梁小丑，在這邊拿著中華民國的招牌，就要好好珍惜，沒有中華民國，蔡英文你連總統都沒得做」，介文汲更猛轟，「你們這些民進黨，不敢流血、不敢犧牲，當權沒幾天，只想藉著中華民國的軀殼，吃香喝辣，中間有出過像張自忠將軍這樣了不起的人嗎？國家是要有這種人才能建立」。

介文汲更說，「民進黨這群人就是既無理想、也不犧牲、也不敢流血，最後拿著別人的招牌在那邊招搖撞騙」，介文汲最後氣炸表示，「你們搞出來的林智堅，修一個小小的棒球場都搞成這樣，這樣有什麼操守？你們搞得台大教授陳明通在搞抄襲，這種行徑，你們在張自忠面前應該要跪下來，有中華民國才有蔡英文這些官做，吃果子要拜樹頭，中華民國不是那麼好欺負的」。