總統蔡英文出訪中美洲友邦，沒想到重頭戲過境美國第一站紐約，卻未有美方大咖現身相迎，引發此行被刻意低調的各種揣測。前立委郭正亮3日在《全球大視野》節目強調，前總統馬英九赴陸可以講中華民國到這個程度，對比之下，民進黨不但沒法處理兩岸交流具體問題，碰到兩岸緊張更完全沒有對策，因此民進黨慌了。而且連哈德遜智庫都不稱蔡英文台灣總統，還有哪裡走得通？號稱堅若磐石的美國，恐怕是堅若盤子。

「如果說馬英九可以講到這個程度，那民進黨就慌了！」郭正亮表示，因為你不要九二共識，那現在兩岸已讀不回。夏立言去大陸處理了白帶魚、竹筴魚還有鳳梨釋迦，你民進黨也沒有能力處理。你的立場就是一面倒向美國，結果這次蔡英文去美國，被人家冷落成這樣。

郭正亮提到，可以去想像民進黨的焦慮，就是沒想到馬英九有這種待遇，比如說，有人說你講中華民國看看？我就包車來歡迎你，結果不知道講了多少次！中華民國也講了，九二共識當然講，台灣總統也講，而且還講了今年是中華民國112年。

郭正亮指出，所以這個已經不是在講歷史上的中華民國，就是現存的，我就是一中各表下的中華民國總統！「我是前任，就是這樣，這個論述已經夠清楚了！」這個論述如果在兩岸行得通，那民進黨當然就會被對比，就是你沒有辦法處理，不只是沒有辦法處理兩岸交流的具體問題，而且你碰到兩岸緊張的時候，完全沒有對策！然後你號稱堅若磐石的美國，結果你去美國是這樣的待遇？

「所以有人就說：恐怕不是堅若磐石吧？是堅若盤子吧？被當盤子嘛！」郭正亮直言，拜登這個時候需要中國，想通個話，所以就要壓低你去美國的亮度，那你就被犧牲了。在哈德遜智庫也被稱為特別嘉賓，老實說這個非常意外，因為哈德遜是非常保守的智庫，是偏共和黨的，竟然還願意屈就成這樣。如果連哈德遜都不願意稱呼你是來自台灣的總統，或蔡英文什麼的，「請問這樣的話，那你還有哪裡走得通？」