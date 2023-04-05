南韓46歲女星咸素媛3日無預警宣布跟小18歲大陸網紅陳華結束5年婚姻，原因是夫家長期受到酸民惡意攻擊，讓她的心很累，決定放手讓陳華找年齡相仿、門當戶對的另一半且暫別演藝圈，未料過沒多久，咸素媛突然跟陳華合體直播帶貨，讓外界質疑是拿離婚一事來炒作。

2018年咸素媛跟陳華結婚時，這段相差18歲的異國戀情，並不被外界看好，但兩人仍不時在社群平台同框放閃，並生下一名寶貝女兒，夫妻倆更因擔任綜藝節目《妻子的味道》固定班底走紅，但2021年咸素媛卻被網友爆料造假丈夫富二代身分，對此，她坦承有誇大成分，主動從節目中下車，並減少演藝活動。

不過夫妻倆自此甩不開惡評，咸素媛3日在個人頻道曬出手寫信宣布離婚，但6小時過去，她轉身跟老公陳華合體直播，互動相當自然，有網友詢問婚姻狀況，陳華回覆：「再見還是朋友，分開也是家人」，咸素媛則提到陳華在大陸很紅，收到電影跟綜藝邀請且之後將參加曼谷電影節，至於她的人則身處越南，「我有點忙不過來，還有在幫陳華弄直播」，此外，夫妻倆也透露女兒是由咸素媛照顧。

然而接著夫妻倆開始銷售產品，讓網友們質疑是在藉機炒作，紛紛罵翻：「原來他們真把婚姻當成一樁生意啊」、「都離婚了還直播帶貨？都不耽誤流量密碼了」、「非常迷惑的操作啊」、「根本就是想要熱度啊，都登上熱搜了」、「離了又復婚，還是又離了？」、「弄不清楚兩人在幹啥呀，現在。」