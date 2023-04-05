繼蛋價後，豬價也持續飆升，尤其是邁入廉價後特別有感，知名餐飲店包括金峰滷肉飯、登上必比登的萬華小王煮瓜，紛紛宣布滷肉飯調漲5元，豬肉攤商坦言，入行30年還沒碰過這種價格。

豬價3日批發價，已經來到1公斤99.03元，接近百元大關，相較前一天飆升近4元。根據《TVBS》報導，小王煮瓜、金峰滷肉飯宣布滷肉飯調漲5元，其他連鎖滷肉飯店則抱持先觀望態度，但部分店家則是早在前一個月就先行調漲。

有攤商坦言，近期豬肉價格是入行30年從未見過的，悲觀估計至少半年以上才會回穩。(示意圖、與內文無關／謝瓊雲攝)

豬肉攤商表示，以自身經驗來看，恐怕半年內，豬肉價格都沒辦法回跌，自己入行30年，從來沒有碰過價格飆漲如此誇張的情形。而半年內還有端午節、中元節與中秋節，都需要大量的豬肉，價格實在無法樂觀。

事實上，許多民眾也反應，雖然往年物價都有逐漸上漲，但近一年真的是最有感，幾乎什麼都漲，不少住家附近的小吃攤也都默默漲過2輪以上，或是分量變小，東西變少等等，更有人感嘆「剛出社會的小朋友現在有辦法過活真心覺得厲害」。