本報先前報導過多國開始挑戰美元貿易結算地位以及金磚國將發行新貨幣以及印度將和馬來西亞使用盧比（Rupee）進行貿易結算。馬來西亞總理（Anwar Ibrahim）今天（二）再度表示，沒有理由繼續依賴美元，他認為繼續依賴美元來「吸引投資進入該國」的做法不必要，他繼續解釋，馬來西亞與其他國家之間的貿易應該使用2國各自的本國貨幣，中間不用再過一層美元（來結算）。

綜合外媒4日報導，安華表示，馬來西亞國家銀行（Central Bank of Malaysia）正在制定一項提案，以「將在訪問中國大陸期間使用令吉（MYR）和人民幣的貿易方式進行開創性嘗試」。

美國目前經濟的脆弱性眾所注目，與其現況相反，美元的國際方面一直處於霸權地位，而石化能源大國馬來西亞最近分享了自己的觀點。安華表示，隨著中國大陸、日本等國經濟實力的增強，他認為至少應該就亞洲貨幣基金（Asian Monetary Fund）進行協商，並相應地利用善用令吉和貿易對象國家的貨幣。

這是針對那些不再尋求使用美元來進行貿易結算的國家的問題建議。隨著中國大陸和俄羅斯打開去美元化的浪潮，減少對美元的依賴已成為新聞的重要方面。隨著美國緩緩邁國債違約，美元在未來國際貿易中的作用也成為各國領導人重要的課題。