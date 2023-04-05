前總統馬英九赴陸金句連發，一系列中華民國論述令綠營難以招架，陸委會批馬矮化台灣，臉書反被網友灌爆。前立委郭正亮3日在《全球大視野》節目強調，馬英九本身學法律，講話非常嚴謹，不可能講超過憲法的話。反觀執政黨不尊重憲法，兩岸的定位都是自己用政治來瞎掰，國家當然會亂！既然反對台灣地區跟大陸地區互動，就應該要修憲，為什麼還要留陸委會？沒辦法回答這個問題，陸委會這機構根本就應該廢掉。

郭正亮表示，一中原則或一中政策，本來就是全世界大部分國家都接受的東西，那陸委會要這樣說，那請問你憲法改了嗎？請問你名字叫什麼？你為什麼叫大陸委員會？既然是互不隸屬，你為什麼不叫外交部？互不隸屬不就應該是外交部跟外交部對接嗎？

「那請問為什麼是陸委會對國台辦呢？」郭正亮提到，而且明明馬英九講的不是台灣是中國的一部分，他是說台灣是中華民國的一部分，我們對中國的表述就是中華民國。中國對我們的理解是中華民國，大陸的理解是中華人民共和國，這個邱太三不可能不知道！

主持人林嘉源說，一中各表的原汁原味就是這樣。「梁文傑也不可能不知道，但是他就是要這樣寫！」郭正亮質疑，綠媒也說「馬英九承認了，台灣是中國的一部分」，如果要這樣搞政治，請你拿出你的可行之道。你如果說台灣不是中國的一部分，那請問兩岸可行的突破空間在哪裡？

「如果兩岸沒有憲法上的一種特殊關係，不然你為什麼不用外交部呢？」郭正亮指出，為什麼當初會有大陸委員會？民進黨如果認為，不是陸委會跟國台辦的關係，你應該要修憲，因為我們現在憲法的定位就是一國兩區，這個是很清楚的。就是馬英九講的台灣地區跟大陸地區，只是我們叫中華民國，就是中華民國下面有台灣地區、大陸地區，那中華民國跟中華人民共和國之間，我們就用一中各表。

郭正亮強調，民進黨如果認為不是一國兩區，那為什麼還要用陸委會跟國台辦對接？因為陸委會跟國台辦，就是兩區的意思！那新聞稿就是對蔡英文交代、對獨派交代，可是完全說不通。馬英九本身學法律，講話都非常嚴謹，他知道憲法是怎麼寫的，所以他不可能講超過憲法的話。

「民進黨應該問自己的是說：你對憲法是不是夠誠實？」郭正亮直言，如果兩岸的定位都是你自己用政治來瞎掰，那就跟憲法已經脫離了，作為執政黨不尊重憲法，這個國家當然會亂！你告訴大家我們現在的定位，為什麼會有陸委會？既然你反對台灣地區跟大陸地區的互動，那你為什麼還要留陸委會？就回答這個問題就好了，「沒有辦法回答啊！」執政黨不尊重憲法就會言行不一，「陸委會這個機構根本就是應該廢掉！」