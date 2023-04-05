每個家庭都有各自不同的教育方針，但有時越嚴厲的方式，卻會造成反效果。大陸就有一對夫妻，教育孩子總是以最高標準對待，且從未鼓勵過孩子，未料女兒沒有成長為他們心目中的「有出息的人」，反而變成啃老族，女兒更反嗆父母「不養我生我幹嘛」。

綜合陸媒報導，央視《心理訪談》近日曝光一起家庭風波，一對夫妻生下2名女兒，由於二女兒違反當時的一胎化政策，因而被政府罰款，夫妻因此懷有芥蒂，稱二女兒「罰款娃娃」，展開「斯巴達教育」，要求課業要好，煮飯、打掃必須樣樣精通。

二女兒成績儘管在全班60人中位列13，父母卻從不給好臉色；自己從10多歲就開始下廚，等著父母回家用餐，換到的卻是父母苛刻的挑剔「怎麼把廚房弄那麼髒」、「炒菜油放那麼多是怎樣」，被油濺到燙傷時，媽媽不但沒關心，反酸「這就是鍋子上的水沒擦乾淨的下場，下次知道了吧」。

從沒被鼓勵過，只有無盡的苛責，讓二女兒身心受創，在龐大壓力下，學習成績反而直線下滑，想要離家打工又不被允許，找父母溝通卻被反嗆「想把責任甩給我們？」，終於開始在學校出現無故嘔吐、暈倒等現象，導致打電話給家裡想了解情況，父母卻認為二女兒讓自己顏面無光，再度破口大罵。

最終二女兒專科畢業後，無法找到合適的工作，加上身心俱疲，一股腦栽入了小說世界，足不出戶，被父母罵就跑到姊姊家避風頭，甚至反嗆父母「不養我生我幹嘛」，日復一日過了10年，姊姊束手無策，便找上節目組求助。

母親與二女兒上了節目後，瘋狂互罵，場面火爆，一度讓主持人尷尬不已，不過最終經過心理實驗與節目組的開導，母親逐漸體認到自己的教育方式有問題，而二女兒在母親終於打開溝通管道時，也激動落淚，同時向母親道歉、訴苦，暫時修補了裂痕。