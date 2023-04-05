花蓮縣芮氏規模4.1地震 最大震度4級 02:482023/04/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮縣芮氏規模4.1地震 最大震度4級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，5日0時34分發生芮氏規模4.1地震，地震深度16.8公里，震央位於花蓮縣政府西南西方16.7公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣4級。1120405 台東近海地震規模3.6 最大震度3級 花蓮凌晨規模3.8地震 最大震度花蓮縣3級 花蓮縣5：51極淺層地震 芮氏規模4.6 光復3級 #花蓮縣 #芮氏規模 #4.1 #16 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本青森東方海域發生規模6.1地震 深度僅20公里 17:562023/03/28 國際 深夜地牛翻身！23：43花蓮規模4.6極淺層地震 光復3級台北人有感 23:552023/03/22 生活 新北首座機能型防災公園 收容演練圓滿落幕 17:362023/03/22 生活 超級瑪莉歐式消防車和地震車現身 宣傳效果超吸睛 13:262023/03/26 生活 地牛翻身！18：04花蓮規模4.2地震 最大震度3級 18:172023/03/24 生活 深夜連2震！屏東規模4.3地震 2分鐘後苗栗規模4.2地震 民眾驚醒 05:072023/04/01 生活 花蓮4連震 中央山脈變質岩能量釋放 04:102023/03/22 生活新聞 強化地震應變能力 林口區公所今辦災害防救演練 12:252023/03/29 生活 橋水創辦人示警 全球面臨三大地震式劇變 04:102023/03/28 全球財經 無關地牛 彰化水管爆裂現小天坑 04:102023/03/22 地方新聞 遠傳交通技術力加持 花蓮400座智慧站牌啟用 18:332023/03/22 財經 印尼蘇門答臘島近海規模6.1地震 未發海嘯警報 02:552023/04/04 國際 智利發生規模5.5地震 暫無災情傳出 09:462023/03/26 國際 慈濟科大學生志工 榮獲112年全國及花蓮縣大專優秀青年獎 17:292023/03/30 新消息 EMSC：智利近海地震 規模6.3 03:372023/03/31 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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