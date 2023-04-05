根據中央氣象局最新資訊，5日0時34分發生芮氏規模4.1地震，地震深度16.8公里，震央位於花蓮縣政府西南西方16.7公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮縣4級。1120405

台東近海地震規模3.6 最大震度3級
花蓮凌晨規模3.8地震 最大震度花蓮縣3級
花蓮縣5：51極淺層地震 芮氏規模4.6 光復3級
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