三立最新八點檔《天道》3月26日舉辦開鏡儀式，並曬出全體演員大合照，不過資深經紀人孫德榮見到許多小演員擠到123排的C位，在社群平台不滿砲轟：「在我看來就是一群小學生在拍畢業照，真搶第一有幾個人認識你，重點是要在戲裡好好表演」，過了9天後，在合照站到第三排的演員Gino(蔡東威)也對站位一事發表看法：「演員就是把戲演好，站什麼位置都行沒問題。」敬業態度讓粉絲頗為讚賞。

Gino於5日發文寫道：「演員把戲演好，服裝就交給造型師，頭髮化妝就交給梳化組，排戲就讓導播運籌帷幄」，記者會也是相同道理，「站什麼位置就交給長官安排，我是演員就是把戲演好，並不會站了仔哥(謝承均)的位置，我就是羅文堯啊(謝承均劇中姓名)。」並在Hashtag標註「#站什麼位置都沒問題」、「#一切都是最好的安排。」

Gino也在臉書曬出穿著灰色西裝的帥照，手裡的咖啡杯身以簽字筆寫著：「拍片加油」，貼文曝光後，粉絲們都感受到他一路以來的不容易，留言回應：「站位本來就不重要啊，演好自己角色才是最重要的，紛擾到這裡就好」、「一切都會有最好的安排，盡自己的本分做好該做的事情就好」、「期待你下檔戲喔」、「你是最棒的，辛苦了」、「期待看天道喔，感恩每一位演員們，加油！」