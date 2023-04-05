菲律賓外海今晚遭到規模6.2強烈地震襲擊，引發海嘯警告，當局下令一個偏遠島嶼的沿岸居民疏散。

美國地質調查所（US Geological Survey）說，這起淺層地震發生在晚間9時左右，震央距加丹杜安尼斯島（Catanduanes Island）約120公里。加丹杜安尼斯島位於菲律賓主要島嶼呂宋島（Luzon Island）外。

淺層地震較深層地震更易造成破壞，但截至目前加丹杜安尼斯島尚未傳出災損。（譯者：陳政一）1120405