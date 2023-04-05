菲律賓外海今晚遭到規模6.2強烈地震襲擊，引發海嘯警告，當局下令一個偏遠島嶼的沿岸居民疏散。
美國地質調查所（US Geological Survey）說，這起淺層地震發生在晚間9時左右，震央距加丹杜安尼斯島（Catanduanes Island）約120公里。加丹杜安尼斯島位於菲律賓主要島嶼呂宋島（Luzon Island）外。
淺層地震較深層地震更易造成破壞，但截至目前加丹杜安尼斯島尚未傳出災損。（譯者：陳政一）1120405
菲律賓外海今晚遭到規模6.2強烈地震襲擊，引發海嘯警告，當局下令一個偏遠島嶼的沿岸居民疏散。
美國地質調查所（US Geological Survey）說，這起淺層地震發生在晚間9時左右，震央距加丹杜安尼斯島（Catanduanes Island）約120公里。加丹杜安尼斯島位於菲律賓主要島嶼呂宋島（Luzon Island）外。
淺層地震較深層地震更易造成破壞，但截至目前加丹杜安尼斯島尚未傳出災損。（譯者：陳政一）1120405
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。